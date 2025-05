Tensione alta tra Donald Trump e Cyril Ramaphosa durante un incontro ufficiale alla Casa Bianca, dove il presidente sudafricano aveva chiesto un “reset” delle relazioni tra Stati Uniti e Sudafrica. Ma la discussione ha preso una piega inaspettata quando il presidente americano ha voluto affrontare la questione degli agricoltori bianchi in Sudafrica. L’incontro nello Studio Ovale era iniziato con toni concilianti. Ramaphosa aveva ringraziato Trump “per aver consentito al tuo personale di avviare discussioni di carattere commerciale con noi”, ribadendo che l’obiettivo della visita era quello di rilanciare la cooperazione bilaterale: “Siamo essenzialmente qui per un reset della relazione tra Stati Uniti e Sudafrica”.

Il documentario mostrato a sorpresa

L’atmosfera però si è rapidamente fatta incandescente. Secondo quanto riferito da fonti presenti, Trump ha mostrato alla delegazione sudafricana un documentario – non previsto nell’agenda ufficiale e nascosto alle telecamere – in cui verrebbero denunciate presunte uccisioni di massa ai danni degli agricoltori bianchi sudafricani, identificati come afrikaaner. Durante la proiezione, Trump ha più volte definito questi episodi un “genocidio” e ha mostrato articoli di giornale stampati, ripetendo le parole “morte, morte, morte”. Il presidente statunitense ha rincarato la dose con un'accusa diretta al suo omologo sudafricano: “Le loro terre vengono espropriate, loro vengono uccisi e il governo non fa nulla”. Secondo Trump, il Sudafrica starebbe “togliendo le terre ai bianchi e li uccide”, un’accusa durissima che ha gelato lo Studio Ovale.