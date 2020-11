Biden eletto presidente, Trump: "Non è finita, vittoria non certificata"

Il tycoon annuncia che la sua azione legale inizierà "lunedì per assicurare che le leggi elettorali siano rispettate e che venga eletto il legittimo vincitore". Anche il suo avvocato personale Rudolph Giuliani fa sapere che l'attuale presidente non ha intenzione di concedere la vittoria al candidato Dem

Joe Biden supera quota 270 grandi elettori ed è il presidente eletto degli Stati Uniti (LIVE), ma Donald Trump continua a contestare il risultato del voto. L'offensiva legale del tycoon inizierà "lunedì per assicurare che le leggi elettorali siano rispettate e che venga eletto il legittimo vincitore". Lo afferma lo stesso Trump, assicurando che "questa elezione è lungi dall'essere finita. La vittoria di Joe Biden non è stata certificata in tutti gli Stati". Anche il legale personale dell'attuale presidente Rudolph Giuliani ha fatto sapere che Trump non ha intenzione di concedere la vittoria a Biden.