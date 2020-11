Risultati elezioni Usa, Joe Biden è il nuovo presidente. DIRETTA

Anche il New York Post scarica Donald Trump

Da "eroe invincibile, sopravvissuto non solo a ogni sporco trucco dei democratici ma anche al Coronavirus", all'autore in preda al panico" di un "tweet senza senza senso" sull'irregolarità delle elezioni: all'indomani del voto per la Casa Bianca il New York Post ha scaricato Donald Trump. Il quotidiano di Rupert Murdoch non ha aspettato l'annuncio della vittoria di Joe Biden per buttare a mare il capo della Casa Bianca a cui aveva fornito un assist in extremis pubblicano presunti scoop sulle mail di Hunter Biden. Seguendo la linea della Fox e del Wall Street Journal i vertici del tabloid hanno incoraggiato lo staff ad "andare giù più

duri" nella copertura del presidente, secondo quanto hanno riferito fonti del giornale al New York Times a proposito delle ultime riunioni di redazione.