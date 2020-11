Usa 2020, Biden eletto presidente: reazioni italiane e internazionali

I leader di tutto il mondo si congratulano con il nuovo inquilino della Casa Bianca e con la sua vice Kamala Harris. Il presidente francese Macron: "Abbiamo molto da fare insieme". Il Commissario europeo Paolo Gentiloni: "Giornata indimenticabile". Il presidente della Repubblica Mattarella: "Biden potrà consolidare legami Italia-Ue"

Arrivano le reazioni da parte dei leader politici di tutto il mondo alla vittoria di Joe Biden nelle elezioni presidenziali statunitensi. Sono numerose le personalità che si sono congratulate con il presidente eletto e con la sua vice Kamala Harris (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA -LO SPECIALE USA 2020).

Le reazioni internazionali vedi anche Usa 2020, da Washington a Ny: festeggiamenti per Biden presidente Tra i primi a congratularsi con Biden il premier canadese Justin Trudeau: "I nostri Paesi sono amici, partner e alleati. Non vedo l'ora di lavorare insieme", scrive su Twitter.

leggi anche Elezioni Usa 2020, Biden scrive presidente eletto sul profilo Twitter "Congratulazioni a Joe Biden e Kamala Harris", scrive su Twitter il premier britannico Boris Johnson. "Gli Usa sono il nostro più importante alleato e non vedo l'ora di lavorare insieme da vicino sulle nostre priorità comuni dal cambiamento climatico al commercio alla sicurezza".

Anche il presidente francese Emmanuel Macron si congratula con Joe Biden per l'elezione a presidente degli Stati Uniti: "Abbiamo molto da fare per superare le sfide odierne, lavoriamo insieme!", scrive in un tweet

leggi anche Biden eletto presidente, Trump: non è finita, vittoria non certificata Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel si complimenta con Biden, attraverso il portavoce Steffen Seibert su Twitter, che posta il comunicato della cancelliera. "Mi rallegro della futura collaborazione con il presidente Biden - dice Merkel -. La nostra amicizia transatlantica è insostituibile se vogliamo superare le grandi sfide di questo tempo".

Anche il premier spagnolo Pedro Sanchez sceglie Twitter: "Vi auguriamo buona fortuna e tutto il meglio. Non vediamo l'ora di collaborare con voi per affrontare le sfide che ci attendono".

“Mi congratulo vivamente con Joe Biden e Kamala Harris per la loro vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi”, è il commento della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen su Twitter. “L’Ue e gli Usa sono amici e alleati, i nostri cittadini condividono i legami più profondi".

approfondimento Joe Biden, la fotostoria del nuovo presidente eletto degli Usa "Una giornata indimenticabile per l'Europa e la democrazia. Mi sto abbracciando da solo", scherza su Twitter il Commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni.

"Il mondo ha bisogno di un forte rapporto fra Europa e Stati Uniti, di un rilancio delle relazioni transatlantiche in grado di affrontare le sfide che il nostro tempo ci presenta", afferma in un video pubblicato sui social il presidente del Parlamento Ue David Sassoli. "Al nuovo Presidente Joe Biden, i nostri auguri di buon lavoro"

approfondimento Joe Biden, chi è il nuovo presidente eletto degli Usa "Bentornata America! Congratulazioni a Joe Biden e Kamala Harris per la loro elezione!", scrive la sindaca di Parigi Anne Hidalgo. "Mentre stiamo per celebrare il 5 ° anniversario dell'Accordo di Parigi, questa vittoria simboleggia la nostra necessità di agire insieme più che mai, in vista dell'emergenza climatica".

Arriva anche il messaggio del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg: "So che Joe Biden è un forte sostenitore della nostra Alleanza e non vedo l'ora di lavorare con lui. Una Nato forte è una buona cosa per il Nord America e l'Europa"

Le reazioni in Italia leggi anche Usa, Kamala Harris è la prima vicepresidente donna e asioamericana Anche in Italia i primi post di congratulazioni a Biden e Harris. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è complimentato con il nuovo presidente in un messaggio: "Desidero esprimerLe, a nome della Repubblica italiana e mio personale, i più calorosi rallegramenti per la Sua elezione alla Presidenza degli Stati Uniti d'America. Il popolo americano ha affidato a Lei, a seguito di un confronto che ha visto una straordinaria partecipazione, il mandato di guidare gli Stati Uniti in un momento drammaticamente complesso per l'intero pianeta".

"Siamo pronti a lavorare con il presidente eletto Joe Biden per rafforzare le relazioni transatlantiche", scrive su Twitter, in inglese, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Gli Stati Uniti possono contare sull'Italia come un solido alleato e un partner strategico". E aggiunge: "Congratulazioni al popolo e alle istituzioni americane per un'eccezionale dimostrazione di vitalità democratica".

Tweet in inglese anche per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che scrive: "Congratulazioni al presidente eletto Joe Biden. L'amicizia tra Italia e Stati Uniti ha radici profonde e storiche. Pronto a continuare a lavorare per rafforzare le nostre relazioni in difesa della pace e della libertà".

approfondimento Presidenti americani: l'elenco completo da Washington a Biden Tweet anche da parte del segretario del Pd Nicola Zingaretti : "Con Joe Biden 46esimo Presidente degli Stati Uniti si apre una nuova stagione di speranza e dialogo non solo per l'America, ma per tutto il mondo. Una grande gioia per noi Democratici, un messaggio di unità per tutti i progressisti".

Si complimenta con il presidente eletto anche Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia: "Le più vive congratulazioni a Joe Biden per la sua elezione a presidente degli Stati Uniti", scrive su Twitter. "Non vedo l'ora di lavorare con te per una più forte cooperazione transatlantica".