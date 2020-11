Joe Biden, chi è il nuovo presidente eletto degli Usa

La biografia

Joseph Robinette Biden Jr., questo il suo nome completo, nasce il 20 novembre 1942 a Scranton, in Pennsylvania, crescendo in una famiglia cattolica di origini irlandesi, con due fratelli e due sorelle. All’inizio degli anni Cinquanta, la famiglia Biden si trasferisce nel Delaware, attuale residenza del neo-eletto presidente americano, dove il padre di Joe vende automobili. Laureato in scienze politiche nel 1965 all’università di Nework, Biden si è specializza in legge nel 1968 a Syracuse, nello Stato di New York. Nel 1969 viene iscritto nell’albo degli avvocati e per un breve periodo esercita la professione.

La famiglia

Biden nel 1966 sposa Neilla Hunter, dalla quale avrà tre figli: Joseph R. "Beau" Biden, Robert Hunter e Naomi Christina. Nel 1972 la moglie e i tre figli sono coinvolti in un incidente in auto: Neilla Hunter e Naomi Christina muoiono, mentre gli altri due figli rimangono gravemente feriti. Un’altra tragedia familiare colpisce Biden nel 2015, quando il figlio maggiore Beau muore a causa di un tumore al cervello a soli 46 anni. Nel 1977, Biden sposa in seconde nozze Jill Tracy Jacobs, attuale moglie e adesso first lady. Dall’unione con Jill nel 1981 nasce Ashley



La carriera politica

Nel 1970 Biden viene eletto nel consiglio della contea di New Castle, nel Delaware, e nel 1972 diventa senatore del partito democratico, proprio in rappresentanza dello Stato che si affaccia sull’Atlantico. Conserverà l’incarico sino al 2008 quando verrà nominato vicepresidente degli States da Barack Obama. Da senatore, Biden diventa presidente della Commissione Giustizia del Senato federale dal 1987 al 1995. Dal 2001 al 2007, Biden è presidente della Commissione Esteri del Senato degli Stati Uniti d’America, negli anni dell’attentato alle Torri Gemelle e della guerra in Iraq. Dal 2007 al 2009 l’esponente dem è presidente del Comitato di controllo sul narcotraffico internazionale del Congresso degli Usa.