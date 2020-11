Elezioni Usa 2020, i programmi di Donald Trump e Joe Biden a confronto

Il programma democratico su tasse, politica interna e internazionale

approfondimento

In ambito economico, il candidato democratico vorrebbe delle penali per le aziende che delocalizzano produzione o servizi per poi venderli sul mercato domestico, così come vuole dare un peso maggiore alle spese per limitare l’impatto della crisi climatica. Biden, inoltre, ha promesso che non aumenterà le tasse per chi guadagna meno di 400mila dollari l’anno. È da sempre contrario alla pena di morte, così come alla privatizzazione delle carceri e alla libertà su cauzione, che vorrebbe eliminare perché causa di disparità di trattamento in base al ceto. Infine, sulla politica internazionale Biden è per terminare l’intervento in Yemen, ma è sulla stessa linea d'onda di Trump sull'Afghanistan e sui trattati Israele-Emirati Arabi.