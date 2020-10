Elezioni Usa 2020, sondaggi: Biden avanti, Trump accorcia le distanze

Biden teme per la Florida e punta a Georgia e Texas

Il candidato democratico, secondo RealClearPolitics, ora è avanti di 7,4 punti. Un campanello d'allarme che non può essere sottovalutato a pochi giorni dallo scontro finale, che si gioca tutto in un pugno di Stati chiave, quelli da sempre in bilico e che i due sfidanti non a caso stanno battendo a tappeto. Biden è in vantaggio quasi ovunque, ma a preoccuparlo è il testa a testa che si profila in Florida, Georgia, Iowa, North Carolina, Ohio e Arizona. I timori sono soprattutto per la Florida, Stato che assicura al vincitore un pacchetto remunerativo di grandi elettori, quelli che davvero contano per la vittoria finale: per conquistare la Casa Bianca ne servono almeno 270 sui 538 che a dicembre voteranno di fatto per eleggere presidente e vicepresidente. Il candidato democratico sogna poi di strappare all'avversario due degli Stati tradizionalmente più repubblicani: la Georgia, dove i sondaggi danno una sostanziale parità, e il Texas, con Trump avanti poco più di 3 punti.