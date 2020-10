Usa 2020, tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni presidenziali

Il 3 novembre i cittadini americani sono chiamati ad eleggere presidente, vicepresidente e membri del Congresso. Come sempre, l'esito dipenderà soprattutto dall'andamento del voto in alcuni Stati in bilico, a causa del sistema del collegio elettorale. Ecco come funziona

Martedì 3 novembre si terranno le elezioni presidenziali americane. A causa del complesso sistema elettorale statunitense, l’esito dipenderà soprattutto dall’orientamento di una quindicina di Stati in bilico. Al di là dei sondaggi, è quindi difficile fare previsioni. Inoltre, sebbene l'election day sia stato fissato - come da tradizione - al primo martedì di novembre, le votazioni sono in realtà cominciate da tempo tramite voto postale e anticipato. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Gli sfidanti Negli Stati Uniti dominano due partiti, democratico e repubblicano. Solitamente, il presidente appartiene a uno dei due schieramenti. Il partito repubblicano, conservatore, candida l’attuale presidente in carica, Donald Trump, 74 anni. Il candidato del partito democratico è Joe Biden, 78 anni, ex vice-presidente dell'amministrazione Barack Obama, in carica dal 2009 al 2017. Election Day e voto postale Come ogni anno le votazioni sono cominciate prima grazie al voto postale, da sempre in vigore, e il voto anticipato. Quest’anno, per limitare code alle urne durante la pandemia, a sette giorni dall’Election Day almeno 60 milioni di elettori hanno già votato. I democratici hanno incentivato la loro base a votare in anticipo, mentre Donald Trump sostiene che il voto postale rischi di favorire brogli. Il sistema politico americano Negli Stati Uniti esistono tre poteri separati, con tre rispettivi rappresentanti: il presidente e la sua amministrazione (esecutivo), il Congresso (legislativo) e la magistratura (giudiziario). Il Congresso è composto da una Camera alta, il Senato, e da una Camera bassa, detta dei rappresentanti. Gli americani sono chiamati ad eleggere i membri di entrambe le Camere, oltre al presidente e al vice-presidente.