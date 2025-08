Caldonazzo, escursionista cade e muore davanti a moglie e figli

Un escursionista di 57 anni è morto dopo essere precipitato dalla ferrata di Valimpach, mentre stava salendo insieme alla moglie e ai tre figli. L'uomo, residente a Ladispoli in provincia di Roma, stava procedendo sul sentiero, in uno dei tratti non attrezzati, quando all'improvviso è precipitato verso una cascata

Tragedia a Caldonazzo, in Trentino. Un escursionista di 57 anni è morto dopo essere precipitato dalla ferrata di Valimpach, in provincia di Trento, mentre stava salendo insieme alla moglie e ai tre figli. L'uomo, residente a Ladispoli in provincia di Roma, stava procedendo sul sentiero, in uno dei tratti non attrezzati, quando all'improvviso è precipitato verso una cascata. Ad avvertire i soccorsi, intorno alle 12.45, è stata la moglie, che non riusciva più ad individuarlo né a mettersi in contatto con lui.