Morto escursionista 23enne in Friuli: precipitato sul monte Goriane

Un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere caduto in un canalone sul Monte Goriane, in Friuli-Venezia Giulia. L'allarme è scattato questa mattina all'alba quando i familiari si sono accorti che non aveva fatto rientro a casa. Il giovane, Marco Della Pietra,si trovava sul monte "dei tre confini" per aiutare nella preparazione della Festa dell' Amicizia ed è rientrato a sera inoltrata da solo lungo un percorso che conosceva molto bene. Ma sarebbe scivolato sul fondo bagnato dopo le piogge, fino a precipitare in un canalone. Il corpo è stato individuato nella tarda mattinata di oggi dalle squadre dei soccorritori.