Operai morti nella cisterna a Venezia, Cgil: “Lavoravano in nero”

I due operai morti dopo essere caduti in una cisterna a Santa Maria di Sala “lavoravano senza contratto”. A dirlo è stata la Cgil di Venezia, parlando di "un fatto gravissimo, che mette in luce ancora una volta come una parte della nostra economia sia sommersa, a danno delle lavoratrici e dei lavoratori”, ha dichiarato Daniele Giordano, segretario generale della sigla. L'incidente è avvenuto nella pertinenza di un'abitazione privata, a Veternigo, una frazione di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Le vittime, di origini egiziane, hanno perso la vita dopo essere cadute in una vasca biologica, a causa delle esalazioni. Il sindacato ha spiegato di aver appreso la notizia dalle autorità competenti.