Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 agosto: la rassegna stampa

Tra i temi maggiormente presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola, gli sviluppi della guerra in Medioriente con la decisione di Netanyahu di "occupare Gaza", anche grazie all'ok di Trump. Spazio ancora per il caso Almasri con l'archiviazione per Giorgia Meloni ed il possibile giudizio per Piantedosi, Nordio e Mantovano. Per lo sport in evidenza le mosse di calciomercato delle big di serie A.