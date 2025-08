Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 agosto: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani oggi in apertura il messaggio del Papa durante la messa del Giubileo dei Giovani a Roma: “Siamo con i ragazzi di Gaza e Kiev”. Ampio spazio anche al conflitto in Medio Oriente. Netanyahu chiede alla Croce Rossa di intervenire per gli ostaggi, Hamas si dice pronta a portare cibo e medicine se Israele garantisce corridoi umanitari permanenti. In cronaca, la morte della ventenne Simona Cinà in piscina: la famiglia chiede verità