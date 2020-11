Covid in Calabria, Strada: accordo tra Emergency e Protezione Civile

La conferma arriva dallo stesso fondatore di Emergency con un post sui suoi canali social: "Abbiamo definito un accordo di collaborazione per contribuire concretamente a rispondere all'emergenza sanitaria in Calabria. Inizieremo a lavorare a un progetto da far partire al più presto"

Strada: subito al lavoro per un progetto approfondimento Sanità Calabria, Gaudio si dimette: "Motivi personali" "Oggi pomeriggio abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile per contribuire concretamente a rispondere all'emergenza sanitaria in Calabria - scrive Gino Strada - inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto". Poi il ringraziamento di Strada al governo "per la stima che ha dimostrato per il lavoro di Emergency e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno'.