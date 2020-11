Sanità Calabria, Gaudio si dimette: "Motivi personali"

A un solo giorno dalla nomina del governo, l'ex rettore della Sapienza fa sapere: "Mia moglie non ha intenzione di trasferirsi a Catanzaro. Un lavoro del genere va affrontato con il massimo impegno e non ho intenzione di aprire una crisi familiare"

Il neo commissario alla Sanità in Calabria, Eugenio Gaudio, ha già rinunciato al suo incarico. La notizia arriva solo un giorno dopo l'annuncio della sua nomina da parte del governo. Lo ha detto a Repubblica lo stesso ex rettore de La Sapienza spiegando che alla base di questa decisione ci sono "motivi personali". “Mia moglie - ha spiegato - non ha intenzione di trasferirsi a Catanzaro. Un lavoro del genere va affrontato con il massimo impegno e non ho intenzione di aprire una crisi familiare".

"Notizie su coinvolgimento in inchiesta Catania? Imbarbarimento" "Sarebbe una sfida importante, ma la famiglia per me è un valore", ha detto ancora Gaudio che, in merito alle notizie sul suo coinvolgimento dell'inchiesta sull'Università di Catania ha spiegato: "Sono sempre colpito dall'imbarbarimento della politica. Le do una notizia in proposito: il procuratore di Catania ha appena fatto sapere al mio avvocato che è andato a depositare la richiesta di archiviazione per il mio presunto abuso di ufficio".