Il commissario per la Sanità in Calabria, Giuseppe Zuccatelli, si è dimesso su richiesta del ministro della Salute Speranza. "Con la stessa rapidità con cui ho accettato, mi dimetto su richiesta del ministro per il rispetto che ho e ho sempre avuto per le istituzioni", ha detto all'Ansa (IL VIDEO DI ZUCCATELLI SULLE MASCHERINE).