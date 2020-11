Già nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'ufficialità. Saverio Cotticelli, rispondendo a un'intervista della trasmissione "Titolo V" di Rai Tre, aveva dichiarato di non essere lui il responsabile della gestione sanitaria per la regione, venendo subito smentito

"Il commissario per la Sanità in Calabria Saverio Cotticelli va sostituito con effetto immediato. Anche se il processo di nomina del nuovo commissario prevede un percorso molto articolato, voglio firmare il decreto già nelle prossime ore". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è fermo nella sua decisione arrivata all'indomani della messa in onda di un'intervista al commissario su Rai Tre, all'interno della trasmissione Titolo V. Nel rispondere alle domande sulla gestione dell'emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE), Cotticelli aveva dichiarato di non essere a capo delle operazioni nella regione, venendo invece smentito dal giornalista.

L'intervista di Cotticelli approfondimento Coronavirus, cosa si può fare nelle tre aree? Le Faq del governo "Non sono io il responsabile del Piano Covid, si sono dimenticati delle due regioni commissariate, la Calabria e il Molise, e hanno dato l'incarico al presidente della Giunta regionale", sono state le parole di Cotticelli durante l'intervista. Quando, alla richiesta del giornalista, il commissario ha invece avuto l'evidenza del contrario, ha cercato di difendersi dicendo: "Sì sono io. Per la prossima settimana sarà pronto. Cosa vuole che le dica, tanto io domani mattina sarò cacciato". Un altro scivolone è stato quello sulle terapie intensive, di cui Cotticelli non ha saputo indicare il numero. "Prima dell'emergenza sanitaria ne risultavano 107. Ne abbiamo 150 già attivate ma siamo pronti ad implementare, adesso non mi ricordo esattamente il numero", ha dichiarato al giornalista.

La decisione del governo approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In una nota arrivata da Palazzo Chigi, il premier Conte ha cercato di tranquillizzare i calabresi: "Meritano subito un nuovo commissario pienamente capace di affrontare la complessa e impegnativa sfida della sanità", ha affermato dopo aver dato la notizia della sostituzione di Cotticelli. "Già nelle prossime ore è prevista la nomina del nuovo commissario per la Calabria", hanno poi confermato fonti del ministero della Salute, sottolineando che "il commissario ad Acta per la Sanità della Calabria sta presentando le sue dimissioni al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri”.