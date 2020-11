Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

(

I contagi da Sars-CoV-2 in Italia continuano a salire: ieri si è sfiorato il nuovo record di 37.809 nuovi casi in 24 ore con 446 vittime, e cresce il rapporto positivi/tamponi attestandosi al 16,14%“La zona gialla non è un porto sicuro”, avverte il ministro della Salute Speranza, esortando a non abbassare la guardia. "Rischiamo il collasso sanitario - afferma Di Maio - possiamo star qui a litigare sulle chiusure, o rimboccarci le maniche e restare uniti". Sul sito di Palazzo Chigi tutti i chiarimenti sulla misure restrittive del Dpcm. In Puglia riaprono le scuole elementari e medie. Caos in Campania. E tra i partiti si riapre il dibattito sulla riforma del Titolo V della Costituzione. Approvato nella notte il decreto Ristori bis, con un nuovo pacchetto di aiuti per le attività e le famiglie più colpite dalle nuove restrizioni anti-Covid. Due miliardi e mezzo per finanziare congedi, bonus baby sitter, benefici fiscali e contributi a fondo perduto per le attività commerciali nelle zone rosse.