Regioni italiane divise in tre zone con disposizioni diverse a seconda di 21 parametri legati all'epidemia di Covid: gialle, arancioni e rosse. Queste ultime sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. È quanto prevede il nuovo Dpcm del governo Conte. Misure in vigore da venerdì 6 novembre "per concedere tempo per adeguarsi". Ecco come sono divise

Nuovo Dpcm, regioni in zona gialla, arancione o rossa: cosa sapere