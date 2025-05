Omicidio Riccardo Claris a Bergamo, la sorella: "Chiediamo giustizia"

"Saluto il mio Ricky indignata per una società che ha perso il senso dell'umanità, ha perso l'empatia, i valori fondamentali, il rispetto per la vita, per il lutto, per tutto. Mai riuscirò ad accettare che si possa venire uccisi così" scrive la sorella del 26enne assassinato sabato notte a Bergamo in una lite tra tifosi di Atalanta e Inter

"Chiedo con il cuore spezzato di avere ciò che meritiamo, rispetto e silenzio, lo chiedo ai giornali, ai commentatori, ai tifosi. Rispettiamo, aspettiamo, chiediamo giustizia, come umani". Lo scrive in una lettera Barbara Claris, sorella di Riccardo, il 26enne assassinato sabato notte a Bergamo in una lite tra tifosi di Atalanta e Inter. "Siamo tutti sconvolti, non ci sono parole per descrivere ciò che proviamo - aggiunge la sorella nella lettera, scritta a mano e diffusa sui social - Riccardo era un bravissimo ragazzo, chi lo conosce lo sa! Qualsiasi cosa sia successa non era un violento, non era un criminale, non si meritava quanto successo. Niente giustifica l'omicidio, comunque!".

“Ricky ucciso nell'ennesima violenza di una società malata”

"Ricordiamo Riccardo con affetto e amore non solo come ultrà, ma come un giovane ucciso nell'ennesimo episodio di violenza in una società sempre più malata" si legge in un altro passaggio della lettera. "Il nostro dolore non passerà mai - sottolinea - Dovremo conviverci, consapevoli che per perdere la vita è sufficiente trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato". La sorella maggiore saluta il fratello Riccardo anche dal profilo Instagram della sua attività, uno studio di tatuaggi: "Saluto il mio Ricky indignata per una società che ha perso il senso dell'umanità - scrive - Ha perso l'empatia, i valori fondamentali, il rispetto per la vita, per il lutto, per tutto. Mai riuscirò ad accettare che si possa venire uccisi così. Cresciamo generazioni di disagiati che, se non sanno come replicare a parole, di persona e non su questi fantastici schermi, salgano a casa scendono armati e ammazzano, alle spalle!".