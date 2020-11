Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 7 novembre

Rispetto alla giornata precedente sono in leggero calo i test eseguiti (ieri 234.245). In crescita il tasso positivi/tamponi, al 17,2%. Le vittime sono 425 in 24 ore, per un totale di 41.063, mentre le terapie intensive salgono a 2.634 (+119). I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 902.490

Sono 39.811 i nuovi contagi di coronavirus in Italia (ieri 37.809), a fronte di 231.673 tamponi giornalieri effettuati (ieri 234.245). I morti sono 425. Le terapie intensive raggiungono quota 2.634 (+119). Il tasso positivi/tamponi è del 17,2% (ieri 16,1%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 7 novembre sulla situazione coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA). Sulle terapie intensive comunque si conferma l'andamento molto diverso rispetto ai mesi scorsi: la percentuale di positivi ricoverati il 4 aprile era del 4,5%, mentre al 7 novembre è dello 0,49%.

Vittime, tamponi e guariti approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 902.490. Le vittime, in totale, sono 41.063, con 425 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti in un giorno sono 5.966, per un totale di 328.891. I ricoverati con sintomi sono 25.109 (+1.104). Sono invece 504.793 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 17.183.569, in aumento di 231.673 rispetto al 6 novembre. I casi testati sono finora 10.427.79 al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

I contagi nelle regioni approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 127.629 in Lombardia 51.489 in Piemonte 65.506 in Campania 47.657 in Veneto 35.649 in Emilia-Romagna 49.036 nel Lazio 41.583 in Toscana 12.108 in Liguria 20.737 in Sicilia 16.573 in Puglia 9.827 nelle Marche 8.895 in Abruzzo 9.370 in Umbria 8.071 in Sardegna 7.480 nella Provincia autonoma di Bolzano 7.360 in Friuli Venezia Giulia 2.618 nella Provincia autonoma di Trento 4.795 in Calabria 2.181 in Valle d’Aosta 2.415 in Basilicata 1.557 in Molise.

Le vittime leggi anche Covid-19 Italia, ecco quali sono i nuovi focolai Quanto alle vittime, se ne registrano:



18.226 in Lombardia

4.594 in Piemonte 811 in Campania 2.568 in Veneto 4.781 in Emilia-Romagna 1.397 nel Lazio 1.532 in Toscana 1.914 in Liguria 663 in Sicilia 816 in Puglia 1.045 nelle Marche 596 in Abruzzo 442 in Friuli Venezia Giulia 178 in Umbria 253 in Sardegna 337 nella Provincia autonoma di Bolzano 464 Provincia autonoma di Trento 136 in Calabria 202 in Valle d'Aosta 63 in Basilicata 45 in Molise.