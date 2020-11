Emiliano: "Scuole in Puglia tenute a concedere la Dad se richiesta"

In Puglia le scuole elementari e medie hanno riaperto, ma "tutti i cittadini che non vogliono la didattica in presenza per i propri figli possono chiedere la didattica a distanza integrata". Ad affermarlo è il governatore Michele Emiliano in un post su Facebook. "Le scuole - aggiunge il presidente della Regione - sono tenute, alla luce della mia ordinanza a concedere la Dad". In Puglia, gli studenti - esclusi quelli delle superiori - sono tornati oggi sui banchi, dopo il pronunciamento del Tar di Bari che ha sospeso un’ordinanza del presidente della Regione che aveva temporaneamente chiuso tutte le scuole a causa dell’emergenza coronavirus. Ma Emiliano chiarisce: "Non ho affatto riaperto le scuole in presenza, ma ho dovuto accettare il decreto monocratico che il Tar di Bari ha emesso ieri". Anche l’ultimo Dpcm, che ha istituito la zona arancione per la Puglia, consente di tenere aperte le scuole fino alla terza media, mentre è disposta la didattica a distanza per gli istituti superiori (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE).