Covid, la Puglia si adegua al Dpcm: riaprono scuole elementari e medie

In giornata la Terza sezione del Tar pugliese aveva sospeso la precedente ordinanza del governatore Michele Emiliano che aveva chiuso tutte le scuole, mentre un'altra sezione l'aveva mantenuta. Il presidente ha quindi emanato una nuova ordinanza, in vigore da domani 7 novembre, che recepisce quanto stabilito dal nuovo decreto per le zone arancioni

Gli studenti di elementari e medie in Puglia ritorneranno a scuola da domani, 7 novembre, dopo che la Regione ha emanato un'ordinanza con cui si adegua al Dpcm del 3 novembre. Gli istituti erano stati chiusi con un'ordinanza del 28 ottobre. La nuova ordinanza prevede però che le famiglie possano richiedere che sia applicata la didattica a distanza. La Puglia è una zona arancione, secondo la suddivisione delle regioni italiane introdotta dall'ultimo dpcm in base alla gravità dei contagi, e pertanto le lezioni in presenza sono consentite fino alla terza media. La decisione della Regione Puglia arriva dopo una giornata di caos in cui due diverse sezioni del Tar hanno emesso sentenze di senso opposto in merito all'ordinanza di chiusura delle scuole del 28 ottobre.