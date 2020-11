10/15 ©Ansa

Per quanto riguarda i contagi, il 5 novembre in Alto Adige sono stati segnalati 5 nuovi casi di positività al Covid-19 nelle scuole in lingua italiana. A causa di 2 casi positivi, 2 classi sono state messe in quarantena fino al 12 novembre alla scuola primaria "Giuseppe Verdi" di Salorno. Due segnalazioni di positività arrivano dalla scuola dell'infanzia "Città dei bambini" di Bolzano, con l'intera sezione in quarantena fino all’11 novembre. Un ulteriore caso, con relativa sezione in quarantena, è stato rilevato alla scuola dell'infanzia "Bimbilandia" di Laives