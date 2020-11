Campania, ordinanza di De Luca: stop a scuola e mobilità fra province

Dal 6 novembre, fino al 14, sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole, da quella dell'Infanzia alle Superiori. Confermato anche il blocco della mobilità interprovinciale. Per fare jogging fascia oraria fra le 6 e le 8.30

Confermata dal 6 novembre, fino al 14, la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole, da quella dell'Infanzia alle Superiori. Confermato anche il blocco della mobilità interprovinciale. Le decisioni fanno parte dell'ordinanza 89, firmata dal presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid-19 (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA).