Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi in Campania

Intanto, ieri in Campania ci sono stati 4.181 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:58 - Prorogate zone rosse a Marcianise e Orta di Atella

Proroga fino al 7 novembre delle zone rosse in vigore dal 25 ottobre in due comuni del Casertano, Marcianise e Orta di Atella: lo prevede l'ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca. Le due zone rosse erano in scadenza ieri, 4 novembre. Le misure in vigore (che per Marcianise riguardano solo il centro urbano, non l'area industriale) restano invariate.

7:51 - Campania emanerà ordinanza per tenere scuole chiuse

Le scuole in Campania resteranno chiuse. La Regione è stata inserita nella lista delle aree "gialle" che prevede didattica in presenza tranne che per le superiori di secondo grado. La Campania, si apprende da fonti della Regione, resterà invece ferma sulla chiusura di ogni grado delle scuole che proseguiranno con didattica a distanza, quindi dopo la pubblicazione del provvedimento del governo in gazzetta Ufficiale verrà emessa un'ordinanza per confermare la chiusura.