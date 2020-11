Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Conferma da oggi al 14 novembre della sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole, da quella dell'Infanzia alle superiori e conferma del blocco della mobilità interprovinciale.

Intanto, ieri in Campania si sono registrati 3.888 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:38 - Scavi Ercolano chiusi fino al 3 dicembre

Il Parco archeologico di Ercolano resterà chiuso da oggi e fino al 3 dicembre, a seguito dell'entrata in vigore dell'ultimo dpcm sul contenimento della diffusione del Covid 19. ''I nostri visitatori continueranno ad essere condotti in nuovi viaggi virtuali alla scoperta di contenuti, oggetti, storie dal passato'' informa una nota del Parco ''Noi continueremo a lavorare per la conservazione del sito Unesco e per rendere il Parco di Ercolano ancora più accogliente. Ci rivedremo al più presto per scoprire insieme nuove storie e ritrovare di nuovo in presenza una parte delle nostre radici culturali''.

8:36 - Torre del Greco, contagiati salgono a 412

Tre morti da inizio settimana e 61 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: a Torre del Greco (Napoli) supera quota 400 il numero dei casi attualmente attivi. L'ultimo decesso è stato comunicato dal sindaco Giovanni Palomba, che guida il Centro operativo comunale convocato in seduta permanente: si tratta di G.A. (queste le iniziali), di 79 anni. Il primo cittadino, nel suo punto quotidiano fatto dopo avere sentito Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale, sottolinea anche che due soggetti già positivi e in isolamento domiciliare, a causa del peggioramento delle loro condizioni di salute, sono stati costretti all'ospedalizzazione. Al netto delle 14 guarigioni certificate dall'azienda sanitaria, sale a 412 il numero complessivo dei contagiati a Torre del Greco, undici dei quali costretti al regime ospedaliero. Si attesta invece a 25 il numero dei decessi da inizio pandemia.

8:11 - Salerno, positivo il presidente della provincia

Il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, è risultato positivo al Covid. Ad annunciarlo lui stesso su Facebook. "Martedi notte - spiega - ho avuto febbre, dolori, brividi di freddo, mal di gola, mal di testa. È stata una brutta nottata". Dopo aver fatto subito il tampone, si è chiuso in casa "con sintomi simili a quelli dell' influenza stagionale, presenti tuttora. Sono dunque sintomatico, ma sto fondamentalmente bene. Come vedete il Covid esiste eccome".

"Ecco perche' bisogna stare attenti ad ogni minimo comportamento. Negli ultimi due giorni - ha aggiunto Strianese, sindaco anche di San Valentino Torio - abbiamo avuto a San Valentino Torio altri 5 casi di contagio e 9 guariti. Numeri alti oggi in Italia, circa 34.000, e in Campania dove sono circa 3.900 i nuovi casi di oggi. Record negativo oggi in Provincia di Salerno, dove i nuovi casi sono piu' di 600. Andiamo avanti senza paura ma con attenzione e rigore. Grazie a tutti voi per la collaborazione"

7:41 - In Campania confermati stop scuola e mobilità fra province

Conferma da oggi al 14 novembre della sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole, da quella dell'Infanzia alle superiori e conferma del blocco della mobilità interprovinciale. Sono alcuni dei contenuti dell'ordinanza 89 firmata dal presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento dell'epidemia da Covid-19. Viene ribadita la fascia oraria (tra le 6 e le 8:30) in cui è consentita la pratica dello jogging.



7:36 - Il sindaco di Pozzuoli chiude il lungomare e gli impianti sportivi

"Questo è un momento difficile che la nostra comunità sta vivendo in queste ore a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del preoccupante aumento di casi positivi che registriamo giorno dopo giorno. Per tutelare la salute e la sicurezza dei nostri concittadini siamo costretti ad adottare ulteriori misure restrittive. Non possiamo correre il rischio di mandare all'aria i sacrifici fatti nei mesi scorsi. Non abbiamo alternative per ora". Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, al termine della riunione del centro operativo comunale di protezione civile che ha stabilito nuovi provvedimenti per la città. Da sabato 7 a lunedì 16 novembre resteranno interdetti al pubblico la passeggiata del lungomare Pertini, il tratto pedonale che circonda il lago d'Averno, la darsena (limitatamente al perimetro dello specchio d'acqua) e la villetta di Lucrino adiacente alla piscina comunale. Chiusi anche i centri sociali per anziani e tutti gli impianti sportivi pubblici e privati a eccezione di quelli utilizzati per le attività professionistiche, semi-professionistiche e dilettantistiche di livello nazionale. Modificati inoltre gli orari di apertura dei parcheggi comunali. Tra i provvedimenti adottati infine la proroga della chiusura al pubblico degli uffici comunali, sempre fino al 16 novembre, tranne che per i servizi essenziali.