Covid Campania, la conferenza stampa di De Luca

È iniziata alle 14.45 la diretta Facebook del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con gli aggiornamenti sulla situazione Covid nella regione. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA) “Per quasi due mesi la Campania ha subito un attacco mediatico. Napoli e la Campania non possono essere considerati un'eccellenza. Mi spiace ma non è andata così”, ha esordito il governatore durante la diretta.