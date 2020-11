Covid in Campania, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"La provincia di Benevento resti zona gialla in quanto l'indice di trasmissione del Covid-19 nel Sannio è tra i meno alti d'Italia". Questo è quanto chiede il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, al presidente della Giunta Regionale della Campania.

Intanto, ieri in Campania si sono registrati 4.508 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

9:03 - Sequestrati oltre 12mila mascherine e termometri non a norma

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato a Casoria (Napoli), in un ingrosso di articoli da cartoleria, 12.550 mascherine e 60 tra termometri e saturimetri non a norma, pronti per essere messi in vendita. In particolare, le Fiamme Gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano hanno riscontrato che i dispositivi erano privi del numero dell'Ente garante della conformità, del nome del produttore/importatore, dell'indicazione del responsabile europeo, del numero di lotto, della scadenza, nonché delle istruzioni ed indicazioni obbligatorie in lingua italiana. Segnalato alla Camera di Commercio il titolare, un 45enne di Napoli, per violazioni al cd. Codice del Consumo.

8:48 - Ospiti contagiate in Rsa del Napoletano

Due anziane decedute e tutte le altri ospiti contagiate dal Covid-19. È la ''situazione drammatica'', come la definisce il sindaco di Torre Annunziata (Napoli) Vincenzo Ascione, che si registra nella casa famiglia di corso Umberto I, già attenzionata per un focolaio che ha interessato anche alcuni operatori. ''Le donne ospitate all'interno della Rsa - prosegue il primo cittadino - sono tutte in età avanzata e con patologie pregresse, e la loro positività al Covid potrebbe provocare un ulteriore peggioramento delle condizioni di salute''. Il quadro, già allarmante nei giorni scorsi, si è ulteriormente e pesantemente aggravato con il decesso di due anziane, ai cui parenti sono arrivati ''il profondo cordoglio e la vicinanza'' da parte dell'amministrazione comunale. ''Nel pomeriggio di ieri - sottolinea il sindaco - è intervenuta, in accordo con i familiari, una cooperativa di Castellammare di Stabia che, con i suoi operatori, si sta prendendo cura delle donne rimaste all'interno della residenza per anziani. In queste ore continueremo costantemente, insieme all'Asl, a monitorare l'evolversi della situazione''.

8:44 - Ancora in calo i contagi nel Casertano

Cala ancora il numero giornaliero di nuovi positivi nel Casertano: ieri erano 662, trenta in meno di quelli emersi due giorni fa (erano 693), e ancora meno di quelli registrati tre giorni fa, quando si era toccato il record di 1.145 positivi in 24 ore. Ma il dato che fa sperare, è il maggior di tamponi effettuato: sono 2.806 (l'altro ieri erano stati 2.699), per cui è risultato positivo poco meno di un tampone su quattro (23,5%).

8:41 - A Ischia i medici dell'esercito faranno i tamponi

Da mercoledì prossimo medici dell'Esercito italiano effettueranno i tamponi per diagnosticare i positivi al corona virus ad Ischia, al casello drive in all'ospedale Rizzoli. La notizia è stata anticipata dal direttore della ASL Napoli 2 Antonio D'Amore.

8:38 - Mastella a De Luca. "La Provincia di Benevento resti zona gialla"

"La provincia di Benevento resti zona gialla in quanto l'indice di trasmissione del Covid-19 nel Sannio è tra i meno alti d'Italia". Questo è quanto chiede il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, al presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, in relazione ad un eventuale inserimento della regione nella zona arancione.