Covid Napoli, de Magistris non chiude il lungomare nel fine settimana

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris non chiuderà il lungomare nel fine settimana. Durante la trasmissione Tagadà, in onda su La7, in merito all'invito del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a chiudere per il fine settimana i lungomare e i centri storici, spiega: "Noi dobbiamo capire, e questo è il dato vero su cui spiace non riuscire ad avere una risposta, se Napoli è davvero zona gialla. Se Napoli è zona gialla come dicono allora noi dobbiamo adottare i provvedimenti richiesti e nel Dpcm c'è scritto che i sindaci possono chiudere determinati luoghi in cui in sede di Comitato per l'Ordine e la sicurezza, quindi con le forze di polizia e l'Asl, vengono individuati assembramenti''.