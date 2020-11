Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

In vigore da oggi il nuovo dpcm con le misure anti-Covid, che divide l'Italia in 3 aree di rischio: rossa Calabria, Lombardia, Piemonte e Val d'Aosta; arancione Puglia e Sicilia; gialla il resto del Paese. Stop a scuola in presenza e a mobilità tra province anche in Campania, per ordinanza di De Luca. In mattinata informativa del ministro Speranza alla Camera. Atteso entro fine giornata il Cdm per l'ok al decreto Ristori-bis. I tassisti hanno indetto per oggi lo sciopero generale. Boom di nuovi contagi intanto in Italia: altri 34 mila in un giorno. I decessi sono stati 445.