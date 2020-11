Nuovo Dpcm, è possibile fare visita ai congiunti? Le regole per zona

Nel testo non c'è un riferimento esplicito in proposito. In tutta Italia rimane "fortemente raccomandato" non ricevere nelle abitazioni private "persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza". In ogni caso, nelle Regioni rosse gli spostamenti vanno sempre autocertificati, così come quelli in uscita dal proprio Comune nelle Regioni arancioni

Nel nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l'Italia viene divisa in tre aree (LA MAPPA) a seconda del livello di rischio legato all'epidemia di coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Nel testo - che prevede restrizioni specifiche e differenti per le zone rosse, arancioni e gialle - non c'è un riferimento esplicito alle visite ai congiunti. Tuttavia, si legge, rimane "fortemente raccomandato" su tutto il territorio nazionale "non ricevere" nelle abitazioni private "persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza". L'indicazione era già contenuta nel precedente Dpcm del 24 ottobre.

Zona rossa approfondimento Nuovo Dpcm, le misure per le zone rosse: cosa si può fare e cosa no Si può quindi andare a trovare i propri congiunti? Nelle zone rosse - Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte e Calabria - solo in caso di necessità, dato che sono previste forti limitazioni agli spostamenti. La mobilità è vietata non solo tra Regioni, ma anche all'interno del proprio Comune, a meno che sussistano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Per uscire di casa, dunque, serve l'autocertificazione.

Zona arancione approfondimento Nuovo Dpcm, misure per le zone arancioni: cosa si può fare e cosa no Nelle zona arancioni - Puglia e Sicilia - la circolazione all'interno di un Comune è permessa, ma non lo è lasciare il proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione a meno che ci siano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. La stessa cosa vale per entrare o uscire dalla Regione. Dunque, se non c'è necessità di far visita a un congiunto, rimane la "forte raccomandazione" a non incontrarlo.