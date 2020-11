Decreto Ristori Bis, Cdm decide sui nuovi aiuti: le possibili misure

In serata il Consiglio dei ministri decide sul via libera con i nuovi aiuti economici per le categorie colpite dalla crisi legata al coronavirus. Tra gli interventi, lo stop alla seconda rata Imu. Deciso il rinvio delle tasse per tutte le attività chiuse in zone rosse, negli stessi territori previsti congedi e bonus baby sitter. Modifiche per credito imposta per affitti. Arriva fondo straordinario per terzo settore