Conte: virus è treno che corre e va frenato, non stiamo dando schiaffi

Il premier interviene al Food festival del Corriere della Sera. Sulle restrizioni: “Confidiamo che siano limitate a qualche settimana”. “Non c'è una deliberata volontà di penalizzare qualcuno”, assicura. Poi conferma che oggi arrivano in Cdm le misure del Decreto ristori bis. Tra i provvedimenti cita la “sospensione della seconda rata Imu”; il credito di imposta al 60% sugli affitti di settembre, ottobre, novembre, dicembre; la decontribuzione per i dipendenti; il rinvio dei versamenti per chi ha gli Isa

“Il virus è un treno che corre, oggi c'è bisogno di ulteriori riduttori della velocità” altrimenti “questo treno ci viene addosso”. È così che Giuseppe Conte ha parlato della situazione coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE) nel corso della sua partecipazione al Food festival del Corriere della Sera. Il premier ha ribadito che oggi arrivano in Consiglio dei ministri le misure del Decreto ristori bis (LE IPOTESI).

Conte: “Non stiamo dando schiaffi a nessuno” vedi anche Nuovo Dpcm, l’elenco dei negozi che restano aperti nelle zone rosse Con il nuovo Dpcm "non stiamo dando schiaffi a nessuno. Non c'è una deliberata volontà di penalizzare qualcuno”, ha assicurato Conte durante il suo intervento in collegamento video. Poi ha sottolineato che il governo ha investito miliardi per la scuola, i trasporti, le università e i protocolli ma, “nonostante tutto, la pandemia è arrivata e adesso dobbiamo adottare delle misure diversamente graduate per uscirne”. "Con queste misure che abbiamo introdotto, con questo piano che stiamo perseguendo, confidiamo che le restrizioni siano limitate a qualche settimana. Se riusciamo a contenere il contagio possiamo affrontare le settimane che ci aspettano con un margine di serenità", ha spiegato il premier. “Capisco il senso di ingiustizia degli imprenditori – ha aggiunto – ma non fermiamoci solo ai protocolli”.