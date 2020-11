1/19 ©Fotogramma

Quattro milioni di alunni delle scuole statali e paritarie (oltre il 47% dell'intera popolazione scolastica) da domani e per almeno un mese non andranno in classe e parteciperanno alle lezioni in remoto da casa, come era successo dal marzo al giugno scorso. Di seguito, i dati di Tuttoscuola regione per regione

Coronavirus, Azzolina: rivoglio tutti in classe appena possibile