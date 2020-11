Covid19, ministro Speranza: "Se necessario ci saranno altre ordinanze"

Il ministro della Salute ha spiegato al Fatto Quotidiano che "nelle prossime 48 vedremo i nuovi dati" delle misure adottate con l'ultimo dpcm nelle varie regioni. E con i governatori, aggiunge, "c'è un clima più confortevole, maggiore collaborazione"

Le nuove restrizioni entrate in vigore il 6 novembre dopo la firma dell'ultimo dpcm del governo contro la pandemia da Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) potrebbero essere ulteriormente rafforzate. A dirlo, in un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, è il ministro della Salute Roberto Speranza. "Nelle prossime 48 ore vedremo i nuovi dati e, se necessario, ci saranno nuove ordinanze", ha spiegato.

"Il dpcm interviene su Regioni, non sulle province" approfondimento Dpcm, Italia divisa in tre fasce: ecco la suddivisione delle zone Le parole del ministro su possibili nuove ordinanze si riferiscono soprattutto a Liguria, Toscana, Veneto, Umbria e Campania. "Il Dpcm prevede che il ministro possa intervenire su una Regione, non su una Provincia - continua Speranza -. Ma sull’area metropolitana può intervenire il presidente De Luca, come ha fatto Zingaretti a Latina”. E sul monitoraggio attivo sul territorio regionale sottolinea che "stiamo svolgendo una funzione di supplenza nei confronti delle Regioni, che non si possono lamentare anche perché i dati vengono da loro. Nessuna trattativa, ma i tecnici del ministero si confronteranno con quelli delle Regioni".