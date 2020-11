Dpcm, Italia divisa in tre fasce: le possibili zone a rischio lockdown

Con l’ultimo decreto firmato dal presidente del Consiglio, in Italia sono previste restrizioni differenziate da regione a regione in base alla fascia di rischio contagio: nelle zone che saranno considerate rosse arriveranno le misure più restrittive quali divieto di spostamenti, negozi chiusi, attività motoria vicino casa per due settimane. Sileri: "Zone rosse o arancioni sono definizioni comunque modulabili nel corso delle prossime settimane"

Italia divisa in tre fasce con l’ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte (LE MISURE). Le restrizioni saranno dunque diverse in base alla fascia attribuita a ciascuna regione. La suddivisione prevede una fascia verde, nella quale si applicano restrizioni generali di carattere nazionale, una arancione, considerata a rischio alto, con misure restrittive aggiuntive e infine una fascia rossa, quella cosiddetta a grave rischio, per la quale sarà presidposto un lockdown anche se con provvedimenti un po’ meno stringenti rispetto a quello della scorsa primavera. Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri ha spiegato che "zone rosse o arancioni sono definizioni comunque modulabili nel corso delle prossime settimane" (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Le possibili regioni nella zona rossa leggi anche Dpcm non cambia, Conte ha firmato. Unica novità: parrucchieri aperti In attesa di ufficialità, le possibili zone inserite nella zona rossa sono Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige e Calabria: qui sono previste le misure più restrittive in quanto la fascia rossa è quella considerata, appunto, quella a rischio più grave. Per queste aree è previsto un lockdown di due settimane con divieto di spostamenti, negozi chiusi e attività motoria solo vicino casa. Nel caso specifico degli spostamenti, sono vietati anche quelli "all'interno dei medesimi territori", dunque a livello comunale e provinciale. Si potrà uscire di casa solo per "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute", nonché per tutti quegli spostamenti "strettamente necessari" ad accompagnare i bambini a scuola. Per le scuole, prevista didattica a distanza anche per i ragazzi della seconda e terza media. Restano invece aperte "industrie, artigianato, edilizia e servizi" così come i parrucchieri. Sui criteri di definizione della zona rossa e sull’attribuzione di alcune regioni a questa fascia è intervenuto Pierpaolo Sileri: "Lombardia, Piemonte e Calabria? Non è verosimile che regioni con questi dati possano cambiare la loro situazione in pochi giorni e retrocedere a numeri diversi. È chiaro che sono le regioni che soffrono di più".