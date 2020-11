Nuovo dpcm, atteso Cdm per varare dl Ristori-bis: le possibili misure

L’esecutivo al lavoro per varare un nuovo decreto legge con gli aiuti economici per le fasce più colpite dalle nuove chiusure. Il testo dovrebbe arrivare sul tavolo del Cdm entro la giornata di giovedì 5 novembre. "Le risorse saranno adeguate, attorno a 1,5-2 miliardi”, dice Conte. Secondo indiscrezioni, tra le categorie che potrebbero essere incluse nella lista dei beneficiari ci sono musei, bus turistici, rosticcerie

Dopo aver presentato il nuovo dpcm, l’esecutivo si prepara a varare un nuovo decreto legge per gli aiuti economici destinati alle fasce più colpite dalle nuove chiusure (COSA È POSSIBILE FARE NELLE DIVERSE ZONE). Come spiegato dal premier Conte in conferenza stampa, il testo, ribattezzato “ristori bis”, dovrebbe arrivare sul tavolo del Cdm entro la giornata di giovedì 5 novembre. "Le risorse saranno adeguate, attorno a 1,5-2 miliardi. Gli stanziamenti ci sono ma se serve saremo pronti a chiedere alle Camere un nuovo scostamento di bilancio", assicura il presidente del Consiglio. Ci sarà da affrontare il tema di tutte quelle categorie che, stando al lockdown, possono restare aperte ma, presumibilmente, avranno cali significativi di fatturato (COVID: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Le ipotesi sulle misure leggi anche Nuovo Dpcm, Conte firma decreto: garantiti ristori per aree a rischio L’obiettivo è mettere a punto il decreto Ristori bis entro venerdì, quando scatteranno le nuove limitazioni nelle Regioni che saranno in “zona arancione” e la serrata quasi totale per le nuove “zone rosse”. Si lavora ad ampliare il più possibile la platea con questa dote. In pole tra i codici Ateco che potrebbero essere ammessi alla nuova tranche di contributi a fondo perduto ci sono i musei, chiusi in tutta Italia, ma anche i bus turistici ma anche rosticcerie e pizzerie al taglio, cioè la ristorazione senza somministrazione, al momento esclusa ma che sarà penalizzata dal coprifuoco nazionale delle 22.

La lista ancora non è definitiva vedi anche Nuovo Dpcm, la mappa delle regioni e le restrizioni per zona La lista non è ancora stata chiusa, così come ancora in via di definizione il nuovo meccanismo per attribuire le percentuali di ristoro (che potrebbero essere del 200% per tutti quelli costretti alla serrata totale). L'esigenza è quella di fare presto, per dare nuovi aiuti alle attività costrette a chiudere in parallelo con il via alle nuove misure per contenere il virus. Per accelerare l'iter in Parlamento, il provvedimento dovrebbe confluire nel Ristori 1, già all'esame del Senato, in modo da stabilizzare le norme il prima possibile e dare modo all'Agenzia delle Entrate di chiudere l'intero procedimento entro metà dicembre, come promesso dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.