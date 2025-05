Meteo, allerta temporali e maltempo: ecco le regioni a rischio

Già dal mattino, piogge sparse e qualche temporale condizioneranno negativamente il tempo sulle regioni del Nord. Con il passare delle ore, soprattutto a cavallo del pomeriggio e fino alle prime ore della sera, l'instabilità si farà via via più diffusa, con un evidente acutizzarsi dell'attività temporalesca sulle Alpi, Prealpi e sull'Appennino settentrionale

Ancora temporali localmente forti potranno colpire, tra poche ore, alcune regioni del nostro Paese. Nonostante la pressione sia in timido aumento, una reiterata seppur poco profonda circolazione ciclonica continua a disturbare il panorama meteorologico su molte regioni d'Italia. Le prossime ora saranno, dunque, contrassegnate da una persistente instabilità atmosferica che riuscirà ancora a provocare parecchi rovesci anche a sfondo temporalesco.

Piogge sparse sulle regioni nord-orientali

Già dal mattino, piogge sparse e qualche temporale condizioneranno negativamente il tempo sulle regioni del Nord, in particolare sul distretto più orientale specialmente tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, mentre alcune schiarite soleggiate accarezzeranno l'Emilia Romagna e parte del Nord-ovest. Nubi sparse, nel contempo, saranno presenti sul resto del Paese con qualche locale piovasco a ridosso dei distretti tirrenici toscani. Con il passare delle ore, soprattutto a cavallo del pomeriggio e fino alle prime ore della sera, l'instabilità si farà via via più diffusa con un evidente acutizzarsi dell'attività temporalesca sulle Alpi, Prealpi e sull'Appennino settentrionale. Non è escluso che qualche temporale riesca a scendere fino a sconfinare sulle adiacenti aree pianeggianti in particolare su quelle del Nord-ovest. Su queste zone segnaliamo la possibilità di temporali localmente intensi, accompagnati da grandinate e improvvise raffiche di vento.

Attesa instabilità anche al Centro

L'instabilità non risparmierà nemmeno le regioni del Centro dove si svilupperanno temporali lungo la dorsale appenninica, i quali potranno localmente propagarsi verso la costa adriatica, specialmente sulle Marche. Tuttavia, tra la sera e la notte è atteso un miglioramento generale delle condizioni meteo. Arriviamo così alle regioni del Sud dove, dopo una mattinata contrassegnata da una diffusa variabilità, nel pomeriggio saranno invece possibili temporali isolati lungo la dorsale appenninica e con l'arrivo di alcune piogge in serata sulla Sicilia occidentale, anche sotto forma di rovescio o temporale.