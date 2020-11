15/15 ©Fotogramma

Anche in Vaticano si prospetta un Natale a "porte chiuse": la celebrazione della Messa del 24 sera in basilica con il Papa sarà aperta ad un numero contingentato di fedeli. Non si sa ancora se e come si svolgerà l'Urbi et Orbi del 25 dicembre, anche in questo caso, le decisioni verranno prese a ridosso del Natale

