3/10 ©Ansa

Ma l'importanza della condivisione familiare in un Paese come l'Italia e il peso degli interessi economici e commerciali in giorni cruciali per i consumi - come quelli a cavallo del 25 dicembre - potrebbero spingere a qualche allentamento

Covid e Natale, l’impatto sull’economia italiana secondo le stime Coldiretti