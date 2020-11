Covid, come festeggeremo il Natale? Le ipotesi di virologi ed esperti

10/16 ©Fotogramma

Con l'arrivo del Natale, secondo Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi, "il rischio è che la politica sia tentata di sdrammatizzare la situazione, come successo in estate, per rilanciare l'economia. Questo non deve assolutamente succedere”