Covid Germania, i sanitari positivi al coronavirus potranno lavorare

La pressione crescente sul sistema ospedaliero convince Berlino a una misura che fa discutere, ma che non è l'unica in Europa. Anche in Italia ci sono casi di medici potenzialmente positivi (ma asintomatici) regolarmente in servizio

Potranno andare al lavoro anche se positivi al tampone, e stare a contatto con pazienti e colleghi. Nel caso di mancanza di personale nelle strutture ospedaliere, anche i medici e infermieri col coronavirus (LO SPECIALE - IL LIVEBLOG) saranno impiegati ricorrendo a "misure di protezione speciali". Lo ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn, citato dalla Dpa, intervenendo alla Giornata dell'assistenza. In caso di assenza di alternative, dunque, anche il personale medico o deputato alla cura che sia positivo al virus sarà chiamato a lavorare.

A Liegi medici asintomatici in ospedale Quello tedesco non è il primo caso del genere. A Liegi, in Belgio, circa un quarto del personle medico è positivo, così a fine ottobre si è presa la decisione di far lavorare gli asintomatici. Una soluzione che non aveva alternative, come ha spiegato alla Bbc il capo dell'Associazione belga dei sindacati medici Philippe Devos. Il rischio di infettare altri pazienti è il prezzo da pagare per evitare il collasso del sistema ospedaliero.