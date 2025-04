Meta non salda debito di 877 mln con il fisco italiano: verso processo

Il colosso tencologico ha deciso di non seguire la strada dell'accertamento con adesione, davanti all'Agenzia delle Entrate. Potrebbe essere il primo caso di processo in Italia riguardante il tema del peso finanziario e fiscale dei dati degli utenti sui social, con profili su Facebook e su Instagram

Il fisco italiano batte cassa. Al colosso Meta, fondato da Mark Zuckerberg, è stata contestata un'omessa dichiarazione e un mancato pagamento, tra il 2015 e il 2021, dell'Iva per un totale di oltre 877 milioni di euro. Scaduto il termine previsto a marzo, dunque il gruppo statunitense ha deciso di non saldare i conti con l'agenzia per la riscossione in Italia.