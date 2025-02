La visita aveva lo scopo di discutere di come l'azienda possa supportare gli sforzi dell'amministrazione Trump

Il Ceo di Meta Mark Zuckerberg ha visitato giovedì la Casa Bianca per discutere di come l'azienda possa supportare gli sforzi dell'amministrazione Trump volti a rafforzare la leadership tecnologica degli Stati Uniti: lo ha reso noto il portavoce dell'azienda Andy Stone in un post su X.