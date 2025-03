Zuckerberg in tuta di strass si esibisce al compleanno della moglie

Il miliardario fondatore di Facebook è salito sul palco e, strappandosi l'abito elegante, ha mostrato al pubblico un completo azzurro di strass, molto simile a quello indossato dalla popstar 22enne Benson Boone. L'imprenditore ha poi cantato e ballato sulle note del nuovo singolo del giovane artista statunitense, già autore della hit “Beautiful Things”, dal titolo “Sorry I'm Here For Someone Else”

Tuta di strass azzurra e microfono in mano. Un Mark Zuckerberg del tutto inedito si è esibito in una performance musicale durante il party per il quarantesimo compleanno della moglie Priscilla Chan. Il miliardario fondatore di Facebook è salito sul palco e, strappandosi l'abito elegante, ha mostrato al pubblico un completo azzurro di strass, molto simile a quello indossato dalla popstar 22enne Benson Boone. L'imprenditore ha poi cantato e ballato sulle note del nuovo singolo del giovane artista statunitense, già autore della hit “Beautiful Things”, dal titolo “Sorry I'm Here For Someone Else”.