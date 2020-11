1/15 ©Fotogramma

Gli studenti e le studentesse milanesi chiedono a gran voce la riapertura delle scuole in sicurezza. E per farlo alcune decine di liceali si sono radunati in maniera statica di fronte alla sede della Regione Lombardia

