Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato ieri sera l'ordinanza con cui ha istituito due nuove zone rosse, Campania e Toscana, e tre arancioni, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. "So che stiamo chiedendo ancora sacrifici - ha scritto -, ma non c'è altra strada". Intanto, secondo il monitoraggio dell'Iss , nel periodo 22 ottobre-4 novembre, l'indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,43, in discesa quindi rispetto all'1,7 precedente. Si riscontrano valori medi di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle regioni. Ieri sono stati 40.902 ieri i contagiati dal coronavirus, 550 le vittime.Nuovo record di tamponi, a 254.908 mentre il rapporto tra positivi e test resta costante al 16%. Aumentano di 60 i pazienti in terapia intensiva. ( BOLLETTINO