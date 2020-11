Le persone in terapia intensiva sono 76 in più (ieri +60), per un totale di 3.306. I ricoverati con sintomi aumentano di 484 (ieri 1.041) e sono in tutto 31.398. Il bollettino del ministero della Salute registra 37.255 i nuovi contagi a fronte di 227.695 tamponi giornalieri effettuati, con la percentuale di positivi stabile al 16,3%