Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

La pandemia da coronavirus sembra rallentare, ma resta alta l'allerta. Il presidente del consiglio superiore di Sanità Locatelli mostra un cauto ottimismo. Per Brusaferro, 'l'obiettivo immediato 'è ridurre rapidamente l'indice Rt sotto 1, per evitare di sovraccaricare i servizi sanitari'. E' entrata in vigore a mezzanotte l'ordinanza che porta in zona rossa Campania e Toscana e in zone arancioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche.In Campania, dal 24 novembre, riprenderanno in presenza la scuola d'infanzia e primaria. In Calabria scuole chiuse dal 16 al 28 novembre. Ieri i nuovi casi sono stati 37.255 su 227.695 tamponi, 544 i morti. ( BOLLETTINO GRAFICHE ).